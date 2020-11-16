В Приамурье жители дома через суд выселили шумную соседку

В Приамурье жители многоквартирного дома смогли через суд добиться выселения шумной соседки.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Зейском районе Амурской области.

Суд удовлетворил иск жильцов дома о расторжении договора найма специализированного жилого помещения и выселении. Отмечено, что жалобы на шумное поведение женщины поступали регулярно.

Женщина получила исполнительный лист с требование покинуть жильё. Если бы шумная дама проигнорировала требования суда, её ожидал бы крупный штраф и прочие меры административного воздействия.

Однако, не дожидаясь последствий, женщина покинула квартиру.