В Приамурье жители многоквартирного дома смогли через суд добиться выселения шумной соседки.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Зейском районе Амурской области.
Суд удовлетворил иск жильцов дома о расторжении договора найма специализированного жилого помещения и выселении. Отмечено, что жалобы на шумное поведение женщины поступали регулярно.
Женщина получила исполнительный лист с требование покинуть жильё. Если бы шумная дама проигнорировала требования суда, её ожидал бы крупный штраф и прочие меры административного воздействия.
Однако, не дожидаясь последствий, женщина покинула квартиру.
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