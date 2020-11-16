В Саратове пропавшая 22-летняя девушка найдена мёртвой

В Саратове задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве пропавшей 22-летней девушки.

Как сообщает портал discover24.ru, о пропаже девушки стало известно 12 ноября. Вечером следующего дня её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале одного из домов по улице Большая Садовая. Эксперты установили, что девушка была задушена.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 30-летний мужчина, который скрывался в Аткарском районе.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.