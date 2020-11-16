Под Самарой трое 10-летних мальчиков надругались над 11-летней девочкой

В Самарской области правоохранители проверяют информацию о том, что трое 10-летних мальчиков изнасиловали 11-летнюю девочку.

Инцидент произошёл 10 ноября в посёлке Междуреченске.

Как сообщает "Московский комсомолец", о произошедшем сообщила мать пострадавшей девочки, уроженка Узбекистана.

Женщина заявила, что ей известны имена всех участников преступления. Следователи выехали на место и изъяли все улики, в том числе были обнаружены следы крови.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, по факту которой будет принято процессуальное решение.