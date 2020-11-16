В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды

В Хакассии местный житель убил своего 26-летнего сына из-за шума во время игры в нарды.

Инцидент произошёл в селе Бельтирское. Обвиняемый проживал у своего сына. Вечером 11 ноября молодой человек решил сыграть в нарды со своей женой. Как сообщает портал 1line. info, его нетрезвый отец стал предъявлять претензии по поводу шума во время игры. В итоге завязался конфликт, в ходе которого 50-летний мужчина схватил нож и ударил им сына.

Молодой человек скончался на месте. Убийца был задержан и заключён под стражу. Расследование дела продолжается.