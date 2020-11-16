Под Донецком неизвестные обстреляли краской машину с членами УИК

В Донецкой области неизвестные обстреляли маркерами с краской микроавтобус, в котором находились члены участковой избирательной комиссии.

Как сообщает портал northern-newspaper.ru, инцидент произошёл неподалёку от школы в Ясногорске. Там находился избирательный участок. В этот день проходил второй тур местных выборов.

Маршрутка, которая была обстреляна, перевозила членов УИК по избирательным участкам, чтобы они могли проголосовать по местам регистрации. Известно, что на момент обстрела в автомобиле находился только водитель, который рассказал, что помимо стрелявшего был ещё один человек, который снимал происходящее на мобильный телефон.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.