В Донецкой области неизвестные обстреляли маркерами с краской микроавтобус, в котором находились члены участковой избирательной комиссии.
Как сообщает портал northern-newspaper.ru, инцидент произошёл неподалёку от школы в Ясногорске. Там находился избирательный участок. В этот день проходил второй тур местных выборов.
Маршрутка, которая была обстреляна, перевозила членов УИК по избирательным участкам, чтобы они могли проголосовать по местам регистрации. Известно, что на момент обстрела в автомобиле находился только водитель, который рассказал, что помимо стрелявшего был ещё один человек, который снимал происходящее на мобильный телефон.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.