В Екатеринбурге 11-летний подросток выпал из окна квартиры на 16 этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Трагедия произошла 15 ноября в Пионерском районе города. Мальчик выпал из окна в тот момент, когда его мать отлучилась на кухню.
Как сообщает портал e1. ru, незадолго до этого мать ребёнка нашла у него вейп и отобрала его. Из-за этого подросток был сильно расстроен.
Тело погибшего мальчика обнаружили на снегу местные жители. На месте работали полицейские и следователи.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.