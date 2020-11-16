В Екатеринбурге подросток погиб, выпав из окна многоэтажки

В Екатеринбурге 11-летний подросток выпал из окна квартиры на 16 этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла 15 ноября в Пионерском районе города. Мальчик выпал из окна в тот момент, когда его мать отлучилась на кухню.

Как сообщает портал e1. ru, незадолго до этого мать ребёнка нашла у него вейп и отобрала его. Из-за этого подросток был сильно расстроен.

Тело погибшего мальчика обнаружили на снегу местные жители. На месте работали полицейские и следователи.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.