В Хабаровском крае блогера задержали по подозрению в убийстве

В Хабаровском крае блогера-пранкера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве.

Как сообщают "Известия", убийство было совершено в ночь с 13 на 14 ноября в Комсомольске-на-Амуре. Компания молодых людей шумно вела себя на лестничной площадке, мешая отдыхать жильцам многоквартирного дома.

Вышедший из квартиры блогер пытался утихомирить компанию и распылил перцовый баллончик. После этого молодые люди избили пранкера. Он затаил обиду на компанию и вернулся в квартиру за травматическим пистолетом. После этого он снова вышел на лестничную клетку и произвёл несколько выстрелов в обидчиков. Один из молодых людей получил ранение в голову и скончался до приезда врачей.

Панова задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Расследование дела продолжается.