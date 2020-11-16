В Охотском море спасли рыбака, у которого случился инфаркт

В Охотском море спасатели провели операцию по эвакуации мужчины, у которого случился инфаркт, с рыболовецкого судна.

Инцидент произошёл 13 ноября. Командир судна передал сообщение о том, что у одного из членов экипажа случился инфаркт, он находится в тяжёлом состоянии, ему срочно требуется медпомощь.

Как сообщает портал province.ru, в течение часа вертолёт обнаружил судно, завис над ним, после чего спасатель десантировался на палубу и с помощью так называемой люльки, был доставлен вместе с пострадавшим обратно на борт.

В вертолёте медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили рыбака в аэропорт, а оттуда он был доставлен в Магаданскую областную больницу.