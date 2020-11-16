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Беговая дорожка насмерть придавила 5-летнего мальчика под Новосибирском

В Новосибирской области пятилетний мальчик скончался после того, как на него упала беговая дорожка.

Трагедия произошла 12 ноября в Бердске. Малыш играл в квартире, и в какой-то момент на него упала беговая дорожка, из-под которой он не смог выбраться.

Как сообщает портал kursk.com, тело рёбенка обнаружил отец. Он немедленно вызвал бригаду медиков, однако, прибыв на место, они лишь констатировали смерть малыша.

Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели мальчика.

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