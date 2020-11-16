В Новосибирской области пятилетний мальчик скончался после того, как на него упала беговая дорожка.
Трагедия произошла 12 ноября в Бердске. Малыш играл в квартире, и в какой-то момент на него упала беговая дорожка, из-под которой он не смог выбраться.
Как сообщает портал kursk.com, тело рёбенка обнаружил отец. Он немедленно вызвал бригаду медиков, однако, прибыв на место, они лишь констатировали смерть малыша.
Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели мальчика.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.