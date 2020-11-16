В Свердловской области пропавшая 11-летняя девочка найдена мёртвой

В Свердловской области обнаружено тело пропавшей 11-летней девочки. Оперативники задержали убийцу ребёнка.

Девочка пропала 12 ноября. Как выяснило следствие, в этот день ребёнок общался с ранее незнакомым мужчиной, с которым познакомилась на улице. Незнакомец пригласил её к себе домой, где надругался над девочкой, а после задушил. Тело он спрятал неподалёку от дома, забросав землёй и ветками.

15 ноября тело девочки обнаружили волонтёры отряда "Лиза Алерт".

Как сообщает ТАСС, в ходе оперативно-розыскных мероприятий следствие установило, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 40-летний мужчина. Он был задержан и дал признательные показания.