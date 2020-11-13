В Шереметьево две женщины пытались провезти 13,5 килограммов золота

В Шереметьево в ходе досмотра у двух женщин было обнаружено 13,5 килограммов контрабандных золотых украшений.

Как сообщает "Российская газета", украшения обнаружили у двух россиянок, вернувшихся из Турции, сотрудники Шереметьевской таможни. Золото женщины везли под одеждой, обнаружить их удалось при помощи сканера.

Всего таможенники обнаружили более трёх тысяч единиц золотых украшений, а также 111 комплектов изделий из золота.

В настоящее время проводится таможенная экспертиза. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.