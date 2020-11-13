В Усолье-Сибирском несовершеннолетняя подожгла бездомного

В Иркутской области пьяная 16-летняя девушка подожгла бездомного мужчину в подъезде.

Как сообщает "Интерфакс", девушка вместе с бездомным распивала спиртное в подъезде жилого дома. Ранее они знакомы не были. В какой-то момент у них возник конфликт, и девушка сначала избила мужчину, а после подожгла на нём одежду.

Потерпевший был госпитализирован с термическими ожогами III степени, сейчас он находится в коме.

Девушку задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.