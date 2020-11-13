В Москве мужчина голышом забежал в магазин и разгромил прилавки

В Москве голый мужчина забежал в супермаркет и стал громить прилавки с продуктами. Инцидент попал на видео.

Как сообщает РИА "Новости", в одном из супермаркетов известной торговой сети появился обнажённый мужчина, который стал громить прилавки с фруктами, после чего упал на пол. Затем он поднялся, лёг на прилавок с лимонами, встал, потоптался в грушах и ананасах, затем снова упал и уронил вывеску.

Видео произошедшего разместил телеканал "360". Отмечается, что дальнейшая судьба мужчины неизвестна, а в самом магазине от комментариев отказались.