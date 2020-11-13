В Киеве трое неизвестных открыли огонь по полицейским. Один из патрульных получил ранение.
Как сообщает портал inc-news. ru, полицейские остановили автомобиль для проверки. По некоторым данным, водитель нарушил правила дорожного движения. Стражи порядка заметили в салоне трёх пассажиров, которые заметно нервничали. У одного из них была кобура для пистолета и рация.
Когда стражи порядка обратились к пассажирам, те резко бросились бежать из машины. Полицейские попытались их догнать, но в ответ мужчины открыли стрельбу. Один из патрульных был ранен.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Стрелявших пассажиров автомобиля удалось задержать. Помимо пистолета они имели при себе гранаты.
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