На Украине неизвестные открыли огонь по полицейским

В Киеве трое неизвестных открыли огонь по полицейским. Один из патрульных получил ранение.

Как сообщает портал inc-news. ru, полицейские остановили автомобиль для проверки. По некоторым данным, водитель нарушил правила дорожного движения. Стражи порядка заметили в салоне трёх пассажиров, которые заметно нервничали. У одного из них была кобура для пистолета и рация.

Когда стражи порядка обратились к пассажирам, те резко бросились бежать из машины. Полицейские попытались их догнать, но в ответ мужчины открыли стрельбу. Один из патрульных был ранен.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Стрелявших пассажиров автомобиля удалось задержать. Помимо пистолета они имели при себе гранаты.