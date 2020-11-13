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В Обнинске труп мужчины два часа пролежал на улице

В Калужской области прохожие заметили на улице труп мужчины. Со слов очевидцев, тело пролежало там около двух часов.

Как сообщает портал news-r.ru, инцидент произошёл 12 ноября на проспекте Маркса. Местные жители в соцсетях возмущались по поводу того, что, якобы, тело пролежало на улице около двух часов, пока не приехали правоохранители, а в это время мимо ходили люди, в том числе, мамы с детьми.

В то же время, местные власти утверждают, что всё было сделано своевременно, о чём имеются соответствующие записи в дежурных журналах, согласно которым сообщение в диспетчерскую поступило в 13:15, а уже в 13:40 дежурная бригада прибыла на место и увезла тело. В администрации пояснили, что службы сработали в соответствии с регламентом.

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