В Украине неизвестный сообщил о минировании Верховной Рады

В Украине неизвестный сообщил о минировании здания Верховной Рады. Информацию об этом распространили местные СМИ.

Как сообщают "Известия", сообщение о минировании поступило в 9:29 часов по местному времени. После этого к зданию были направлены представители специализированных служб. Сообщается, что силовики оцепили здание.

В настоящее время информация о минировании проверяется.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай: в апреле неизвестные сообщали о минировании в Киеве 18 ТРЦ, а в июле местная полиция заявила об усилении мер безопасности после ряда сообщений и минировании социальных объектов.