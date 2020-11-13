В Москве женщину осудят за попытку продать ребёнка

В Москве гражданке иностранного государства предъявлено обвинение в попытке продажи ребёнка.

Установлено, что женщина разместила в интернете объявление о поисках родителей для своего новорождённого сына. Ребёнка женщина оценила в 500 тысяч рублей.

На 12 ноября у женщины была назначена встреча с потенциальным покупателем для проведения сделки. Однако, она была не в курсе, что сделка — это спланированная операция правоохранителей. Женщина написала расписку, передала ребёнка и получила деньги, а после этого её задержали.

Как сообщает РИА "Новости", мать малыша рассказала, что хотела его продать из-за трудного материального положения.

В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Женщине грозит до шести лет колонии. Ребёнок находится в больнице, его дальнейшим устройством займётся соцзащита.