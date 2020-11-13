На Сахалине мужчина на внедорожнике за полтора года сбил четыре человека на одном и том же пешеходном переходе.
Как сообщает РИА "Новости", 12 ноября в Южно-Сахалинске 62-летний местный житель на внедорожнике Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе сбил 59-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. В итоге женщина скончалась в медучреждении.
Во время проверки вскрылось, что этот же водитель на данном пешеходном переходе повторил ситуацию прошлого года. Только тогда на этом же месте под колёсами "крузака" оказались женщина и её 13-летняя дочь. Тогда пострадавшие чудом остались живы, но получили различные травмы.
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