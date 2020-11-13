В Петербурге из-за задымления эвакуировали людей из электрички

В Петербурге людей эвакуировали из пригородной электрички из-за обрыва провода и задымления в салоне.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл Белоостров около 08:00 часов утра. Произошёл обрыв контактного провода, в результате чего он попал на крышу электропоезда и в вагоне произошло задымление, но возгорания не было.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, авария не повлияла на движение других поездов.

В настоящее время по факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.