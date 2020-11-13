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В Нижнем Новгороде пьяный мужчина с пистолетом напал на врачей

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина напал с травматическим пистолетом на медиков, которые прибыли по вызову его пожилой матери.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Приокском районе города. Врачи прибыли по вызову пожилой женщины. Они осмотрели больную, которая после этого отказалась от госпитализации.

Однако тут в дело вмешался нетрезвый сын женщины. Достав травматический пистолет, 34-летний мужчина стал настаивать, чтобы его мать увезли в больницу. Он угрожал медикам убийством и несколько раз выстрелил в потолок.

Прибывшим на место полицейским мужчина попытался оказать сопротивление, но его задержали и доставили в отдел. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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