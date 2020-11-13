В Дагестане местный житель убил соседа из-за земли

В одном из сёл Дагестана спор соседей из-за земли стал причиной убийства участника конфликта.

Трагедия произошла в селе Османюрт Хасавюртовского района. В конце мая этого года у 39-летнего мужчины возник конфликт с 62-летним соседом. Причиной стало установление границ земельных участков. В итоге мужчина выстрелил из пистолета в своего более старшего оппонента.

Как сообщает "Комсомольская правда", в отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие собрало достаточную доказательную базу, в настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.