Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Столтенберг: всё, что делает НАТО, носит оборонительный характер
Фанаты Деппа требуют вернуть его в "Фантастические твари"
Пекин поздравил Байдена с победой на выборах
Да это же Ольга Бузова! Разин показал фото невесты
Илья Кнабенгоф: "Раньше пили, но мечтали о звёздах"
Медики перечислили "зимние" фрукты, обеспечивающие защиту лёгких
"Лацио" могут лишить очков из-за тестов на коронавирус
Сергей Шнуров в стихах потроллил Пригожина
Что такое цифровой профиль и зачем он нужен?

В Дагестане местный житель убил соседа из-за земли

В одном из сёл Дагестана спор соседей из-за земли стал причиной убийства участника конфликта.

Трагедия произошла в селе Османюрт Хасавюртовского района. В конце мая этого года у 39-летнего мужчины возник конфликт с 62-летним соседом. Причиной стало установление границ земельных участков. В итоге мужчина выстрелил из пистолета в своего более старшего оппонента.

Как сообщает "Комсомольская правда", в отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие собрало достаточную доказательную базу, в настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние материалы
Сергей Маркелов: мы точно хлебнём горя с онлайн-образованием
В Дагестане местный житель убил соседа из-за земли
Пекин поздравил Байдена с победой на выборах
Да это же Ольга Бузова! Разин показал фото невесты
Илья Кнабенгоф: "Раньше пили, но мечтали о звёздах"
Медики перечислили "зимние" фрукты, обеспечивающие защиту лёгких
"Лацио" могут лишить очков из-за тестов на коронавирус
Сергей Шнуров в стихах потроллил Пригожина
Что такое цифровой профиль и зачем он нужен?
Комиссии из сотни специалистов проверяют медицину в регионах
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Мир. Новости мира
Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС
Василий Амирджанов "Обнуление" вошло в двойку самых популярных слов Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина
Комментарии
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников