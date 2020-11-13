В Ставрополье мужчина скончался после нападения бойцовской собаки

В Ставропольском крае бойцовская собака напала на местного жителя и нанесла ему смертельные ранения.

Трагедия произошла вечером 5 ноября в хуторе Вязники Шпаковского района. Бойцовская собака находилась на территории одного из промышленных объектов. В какой-то момент животное напало на возвращавшегося с работы 58-летнего местного жителя.

Пострадавший был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных ран. Как сообщает ТАСС, в настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Скопине бродячая собака напала на шестерых детей, одного из которых госпитализировали.