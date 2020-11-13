В Москве рабочие из Средней Азии похитили нескольких подростков и заставили их строить сауну.
Рабочие должны были построить сауну в подвале многоэтажного дома. Когда мигранты поняли, что не успевают закончить объект в срок, в качестве рабочей силы они решили привлечь подростков, гулявших во дворе.
Сначала рабочие попросили парней помочь им занести мешки, а после закрыли их в подвале и путём угроз заставили работать.
Как сообщает "Комсомольская правда", подросткам удалось убежать и рассказать о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.
В отношении мигрантов было возбуждено уголовное дело.
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