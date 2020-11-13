В Кемерове женщина, выдававшая себя за косметолога, сделала неудачную операцию на губах местной жительницы.
В январе этого года женщина взялась провести контурную пластику губ местной жительнице. После процедуры у пациентки появились множественные инородные образования в губах, а также в нижней губе произошло кровоизлияние.
Как сообщает портал vse42. ru, во время проверки выяснилось, что женщина, проводившая процедуру, не имела соответствующего образования и лицензии. После этого в отношении неё было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно рассматривается в суде.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.