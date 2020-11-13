В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от 32-летнего отчима-иностранца.

В октябре мать повела дочку на обследование, в ходе которого у неё была выявлена беременность. Школьница не признавалась, что вступала в интимную близость с отчимом, однако генетическая экспертиза подтвердила этот факт.

Как сообщает gazeta.ru, подозреваемый, гражданин иностранного государства, был задержан. Изначально на допросах мужчина отрицал свою вину, но позже написал явку с повинной, где признался в нескольких эпизодах связи с несовершеннолетней. В настоящее время иностранец заключён под стражу.