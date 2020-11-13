В Бурятии выпускник техникума вымогал деньги у студентов второго курса. Теперь ему грозит лишение свободы.
У общежития одного из местных техникумов молодой человек. Встретив студентов второго курса, парень, угрожая насилием, стал вымогать у них деньги.
Как сообщает "Московский комсомолец", происходящее случайно заметила воспитатель, которая завела молодых людей в здание, после чего вызвала полицию.
Вымогатель оказался выпускником этого учебного заведения. Он рассказал, что полученные деньги хотел использовать, чтобы пополнить баланс телефона.
Теперь молодому человеку грозит до четырёх лет тюрьмы.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.