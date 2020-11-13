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В Бурятии выпускник техникума вымогал деньги у младшекурсников

В Бурятии выпускник техникума вымогал деньги у студентов второго курса. Теперь ему грозит лишение свободы.

У общежития одного из местных техникумов молодой человек. Встретив студентов второго курса, парень, угрожая насилием, стал вымогать у них деньги.

Как сообщает "Московский комсомолец", происходящее случайно заметила воспитатель, которая завела молодых людей в здание, после чего вызвала полицию.

Вымогатель оказался выпускником этого учебного заведения. Он рассказал, что полученные деньги хотел использовать, чтобы пополнить баланс телефона.

Теперь молодому человеку грозит до четырёх лет тюрьмы.

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