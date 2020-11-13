В Новосибирске пешехода дважды за день сбили две разные машины

В Новосибирске пешехода дважды за день сбили две разные машины. Это произошло с интервалом в 10 минут.

Инцидент произошёл в Заельцовском районе Новосибирска вечером 12 ноября. Неустановленные автомобиль, предположительно Renault, на пешеходном переходе сбил 32-летнего местного жителя и скрылся с места происшествия.

Как сообщают "Аргументы и факты", мужчина тут же позвонил в ГИБДД и вызвал в скорую помощь. Спустя 10 минут, пока пострадавший ждал медиков и полицейских, на тротуаре на него наехал другой автомобиль. водитель которого также скрылся.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также разыскивают скрывшихся водителей.