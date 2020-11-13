В Индии спасён заживо похороненный на поле младенец

Работник одной из ферм сельской общины в штате Уттаракханд (Индия) нашел новорожденного мальчика, который был похоронен заживо прямо на сельхозполе.

Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

"Кундан Сингх Бхандари, собирался работать в сельской местности в среду утром в деревне Хатима недалеко от границы с Непалом, когда он услышал крики и увидел лицо ребенка, выглядывающего из-под земли. Он сразу же предупредил других жителей деревни и полицию, которые бросились спасать младенца, которого фактически похоронили заживо", — написано в сообщениях.

Изображения, размещенные в социальных сетях, показывают момент, когда ребенка вытащили и завернули в одеяло.

New-born baby found buried alive in Indiahttps://t.co/sFFsV1UQN7 pic.twitter.com/02TmzMAkq2 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 12, 2020

Сообщается, что малыш, которому было всего несколько часов после рождения, получил сильное переохлаждение. Он был доставлен в больницу и сейчас его состояние стабильное.

К чудом спасённому малышу уже выстроилось очередь из желающих его усыновить.