В Индии спасён заживо похороненный на поле младенец

Работник одной из ферм сельской общины в штате Уттаракханд (Индия) нашел новорожденного мальчика, который был похоронен заживо прямо на сельхозполе.
Об этом сегодня сообщают местные СМИ.
"Кундан Сингх Бхандари, собирался работать в сельской местности в среду утром в деревне Хатима недалеко от границы с Непалом, когда он услышал крики и увидел лицо ребенка, выглядывающего из-под земли. Он сразу же предупредил других жителей деревни и полицию, которые бросились спасать младенца, которого фактически похоронили заживо", — написано в сообщениях.
Изображения, размещенные в социальных сетях, показывают момент, когда ребенка вытащили и завернули в одеяло.
New-born baby found buried alive in Indiahttps://t.co/sFFsV1UQN7 pic.twitter.com/02TmzMAkq2— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 12, 2020
Сообщается, что малыш, которому было всего несколько часов после рождения, получил сильное переохлаждение. Он был доставлен в больницу и сейчас его состояние стабильное.
К чудом спасённому малышу уже выстроилось очередь из желающих его усыновить.
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