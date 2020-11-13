Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Лавров: не исключено, что Навального отравили в Германии
CDC: доказано - маски защищают того, кто их носит, от заражения COVID
Байден похвастался благословением "на президентство" от папы Римского
Пелоси обвинила республиканцев в отравлении демократии
Виртуальный лес наглядно демонстрирует последствия потепления
Российские ученые обнаружили гриб с противовирусными свойствами
Военно-морская база для российских атомных кораблей появится в Судане
Американский инвестор Майкл Калви освобождён из-под домашнего ареста
Дубна: Депутат Александр Орлов проверяет подрядчика — свою жену

В Индии спасён заживо похороненный на поле младенец

Работник одной из ферм сельской общины в штате Уттаракханд (Индия) нашел новорожденного мальчика, который был похоронен заживо прямо на сельхозполе.

В Индии спасён заживо похороненный на поле младенец

Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

"Кундан Сингх Бхандари, собирался работать в сельской местности в среду утром в деревне Хатима недалеко от границы с Непалом, когда он услышал крики и увидел лицо ребенка, выглядывающего из-под земли. Он сразу же предупредил других жителей деревни и полицию, которые бросились спасать младенца, которого фактически похоронили заживо", — написано в сообщениях.

Изображения, размещенные в социальных сетях, показывают момент, когда ребенка вытащили и завернули в одеяло.

Сообщается, что малыш, которому было всего несколько часов после рождения, получил сильное переохлаждение. Он был доставлен в больницу и сейчас его состояние стабильное.

К чудом спасённому малышу уже выстроилось очередь из желающих его усыновить.

Последние материалы
Компенсации советских вкладов россиянам опять придётся подождать
Лавров: не исключено, что Навального отравили в Германии
CDC: доказано - маски защищают того, кто их носит, от заражения COVID
Байден похвастался благословением "на президентство" от папы Римского
Пелоси обвинила республиканцев в отравлении демократии
Виртуальный лес наглядно демонстрирует последствия потепления
Российские ученые обнаружили гриб с противовирусными свойствами
Военно-морская база для российских атомных кораблей появится в Судане
Американский инвестор Майкл Калви освобождён из-под домашнего ареста
У Белоруссии есть только два возможных пути
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Биатлон
Бабиков выиграл отборочный масс-старт на Кубок мира
Мир. Новости мира
Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС
Василий Амирджанов "Обнуление" вошло в двойку самых популярных слов Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина
Комментарии
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Джикия назначен капитаном сборной России вместо Дзюбы
Джикия назначен капитаном сборной России вместо Дзюбы
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников