В подмосковном Дзержинском четыре ребёнка получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой.
Как сообщает ТАСС, авария произошла напротив местной школы искусств, когда дети переходили дорогу. В результате девочки, которым от 10 до 12 лет, получили термические ожоги.
Сообщается, что по улице течёт река из кипятка, стоит столб пара. Состояние пострадавших детей, а также причины аварии устанавливаются.
В настоящее время проверку по факту произошедшего проводит Люберецкая прокуратура. На место выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.