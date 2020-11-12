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В Московской области четверо детей получили ожоги из-за прорыва трубы

В подмосковном Дзержинском четыре ребёнка получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой.

Как сообщает ТАСС, авария произошла напротив местной школы искусств, когда дети переходили дорогу. В результате девочки, которым от 10 до 12 лет, получили термические ожоги.

Сообщается, что по улице течёт река из кипятка, стоит столб пара. Состояние пострадавших детей, а также причины аварии устанавливаются.

В настоящее время проверку по факту произошедшего проводит Люберецкая прокуратура. На место выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.

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