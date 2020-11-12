В Краснодаре женщина с молотком напала на второклассника

В Краснодаре бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии напала на второклассника с молотком.

Как сообщает gazeta. ru, об инциденте в своём Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Первышов.

Женщина напала на школьника неподалёку от лицея № 4. Она пыталась затолкать мальчика в подъезд. Вступилась за ребёнка случайная прохожая, а молоток у женщины отнял старшеклассник.

Сообщается, что женщина уже не в первый раз нападает на ребёнка, и вообще ведёт себя агрессивно, разгуливает с топором. Участковый на жалобы соседей не реагировал, а психиатрическое освидетельствование проведено не было.

По факту произошедшего обратился в полицию мэр города. Первышов также сообщил, что взял дело под личный контроль.