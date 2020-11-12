В Крыму найдено тело 60-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами. Труп был засыпан кофе.
Инцидент произошёл 11 ноября в частном доме в одном из сёл Бахчисарайского района. Установлено, что погибший является хозяином дома. Неизвестный нанёс погибшему множественные колото-резанные раны груди, живота и шеи.
Как сообщает c-inform.info, тело убитого было засыпано кофе. По какой причине преступник это сделал, не известно. Однако, версию ритуального убийства правоохранители не рассматривают.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.