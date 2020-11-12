В Москве восьмиклассница отравилась запрещёнными веществами

В Москве учащаяся восьмого класса одной из школ отравилась кокаином. Придя в себя, девочка сообщила, что это произошло случайно.

Как сообщает lenta. ru, 14-летняя девочка рассказала, что гуляла в районе Аэропорта, увидела на подоконнике свёрток с белым порошком и из любопытства открыла его, в результате чего и произошло отравление.

Отца школьницы привлекли к ответственности за употребление наркотиков несовершеннолетней. Между тем родные ученицы уверены, что всё произошедшее — случайность.

Однако отмечается, что аналогичный случай произошёл с девочкой весной. Бабушка ребёнка убеждена, что тогда школьница выпила с вином таблетки, "которые ей было нельзя", и потому в её крови были обнаружены следы наркотиков.