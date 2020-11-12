Под Петербургом поджигатель дома открыл стрельбу по полицейским

В Ленинградской области полицейские пытались предотвратить поджог дома, и в этот момент поджигатель открыл по ним стрельбу из травматического оружия.

Как сообщает "Российская газета", в Лодейнопольском районе стражи порядка заметили, как некий мужчина пытается поджечь дом, в котором находятся люди. Полицейские бросились за поджигателем, а он в свою очередь стал отстреливаться от правоохранителей из травматического пистолета. Одна из пуль попала в стаража порядка, однако рана оказалась неопасной.

Отмечается, что местность, где ведутся поиски преступника, заболочена, поэтому к розыскным мероприятиям привлекли вездеходы. Не исключено, что будет задействован вертолёт.

Личность поджигателя удалось установить: им оказался 29-летний житель области.