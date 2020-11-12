В Москве оперативники ведут поиски женщины, которая убила своего новорождённого сына и спрятала его тело в шкафу.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в июне прошлого года. В квартире на улице Широкой в шкафу было обнаружено тело новорождённого ребёнка без признаков насильственной смерти. Мать ребёнка тогда пояснила, что ребёнок родился мёртвым.
Позже экспертиза установила, что младенец скончался от гипоксии в результате частичного перекрытия дыхательных путей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемой.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.