В Москве разыскивают женщину, убившую своего новорождённого ребёнка

В Москве оперативники ведут поиски женщины, которая убила своего новорождённого сына и спрятала его тело в шкафу.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в июне прошлого года. В квартире на улице Широкой в шкафу было обнаружено тело новорождённого ребёнка без признаков насильственной смерти. Мать ребёнка тогда пояснила, что ребёнок родился мёртвым.

Позже экспертиза установила, что младенец скончался от гипоксии в результате частичного перекрытия дыхательных путей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемой.