В Ижевске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры

В Ижевске мать оставила без присмотра двухлетнего ребёнка. В это время мальчик выпал из окна.

Инцидент произошёл вечером 11 ноября. Женщина оставила ребёнка без присмотра и ушла в туалет. В это время мальчик оказался в проёме окна. В этот момент его увидела проходившая мимо женщина, однако она не успела подбежать и поймать его. Свидетельница произошедшего подошла к упавшему ребёнку, завернула его в свою одежду и вызвала скорую помощь. В это время мать ребёнка вышла из подъезда и поехала с пострадавшим. У мальчика диагностировали ушиб затылочной области.

Как сообщает портал udm-info.ru, инспекторы по делам несовершеннолетних проверили проверку по факту инцидента. В квартире, где выпал ребёнок, были обнаружены бутылки из-под алкоголя. Кроме того, от его матери исходил сильный запах алкоголя, при том, что женщина находится на девятом месяце беременности.

В итоге, женщину отправили на обследование к наркологу, а пострадавшего ребёнка временно определили в приют. В настоящее время решается вопрос о постановке семьи на учёт.