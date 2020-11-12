В Петербурге 100 детей стали жертвами вспышки кишечной инфекции в школе

В Петербурге более сотни детей обратились за медицинской помощью после вспышки кишечной инфекции в одной из городских школ.

Инцидент произошёл в школе № 422 в Кронштадтском районе. Заболели учащиеся вторых-пятых классов. По данным прокуратуры, организацией питания школьников занималась частная организация.

Как сообщает ТАСС, за помощью обратились более сотни учащихся, однако госпитализированы были только двое, остальные проходят лечение дома. В настоящее время региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту произошедшего.