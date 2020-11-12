В Иркутске полицейских осудят за гибель мужчины от электрошокера

В Иркутске полицейские применили к мужчине электрошокер, после чего иркутянин скончался.

Как сообщает портал baikal24. ru, инцидент произошёл 15 февраля этого года. Полицейские, не имея достаточных на то оснований, применили к 25-летнему местному жителю электрошокер. После этого мужчина умер.

Установлено, что погибший был сильно пьян, и никакого сопротивления стражам порядка он не оказывал. Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

В отношении полицейских возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.