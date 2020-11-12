Под Владимиром скотник избил дубиной работника фермы

Во Владимирской области скотник-нелегал напал с дубиной на тракториста и нанёс ему несколько ударов ножом. Потерпевшего удалось спасти.

Инцидент произошёл 31 октября. Скотник, который испытывал неприязнь к работнику фермы за то, что он указывал ему на некачественно выполненную работу, решил расправиться с обидчиком. Мужчина взял деревянную дубину и направился к своему "коллеге" по двору, который работал в поле на тракторе.

Потерпевший заметил агрессивно настроенного скотника и вышел ему навстречу, но тут же получил 10 ударов палкой и не менее шести ударов по голове и телу.

Как сообщает портал province. ru, потасовку заметили другие работники фермы и разняли дерущихся.

В настоящее время потерпевший проходит лечение в больнице, а нападавший задержан. Обиженный фермер признал вину и раскаялся, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.