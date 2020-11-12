В Магнитогорске следователя полиции взяли за кражу продуктов в магазине

В Магнитогорске был задержан следователь полиции, который воровал продукты и алкоголь в супермаркете.

Как сообщает znak.com, правоохранитель похищал продукты с июня по октябрь этого года. В магазин он приходил один или в сопровождении домочадцев. Конфеты мужчина пробивал на кассе самообслуживания как сухари, фисташки — как лук, а алкоголь не пробивал вовсе. Другие продукты следователь также оплачивал как более дешёвые.

Вычислили воришку, когда с прилавка пропала бутылка дорогого алкоголя. По камерам проследили кражи с июня по октябрь, однако в магазине полагают, что он делал так и раньше, но более ранних записей с камер не сохранилось.

Сумма ущерба, причинённого следователем магазину, составила 40 тысяч рублей.