В Кемерове пациентку в коме выписали домой из ковидного госпиталя

В Кемеровской больнице пациентку в состоянии комы медики ковидного госпиталя попытались отправить на домашнее лечение.

Женщина с пневмонией поступила в отделение ОРВИ 22 октября. Позже её перевели в ковидный госпиталь. Всё это время родственники не могли связаться с больной. Им позвонили 3 ноября и сказали, что женщину выписывают и нужно приехать в больницу, чтобы забрать её.

Когда родственники прибыли в больницу, пациентку выкатили на каталке без сознания, женщина только дышала и ни на что не реагировала. Её родные стали возмущаться, и тогда врачи забрали женщину обратно.

Как сообщает altapress.ru, спустя три дня родственникам сообщили, что женщина находится в коме в крайне тяжёлом состоянии. Выяснилось, что во время пребывания в больнице она перенесла инсульт.

сейчас пациентка в коме III степени, у неё обширное кровоизлияние в мозг и отёк мозга.

Родственники намерены добиваться проверки от регионального минздрава и прокуратуры.