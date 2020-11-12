В Санкт-Петербурге девушка выпрыгнула на ходу из машины такси

В Петербурге на Московском проспекте девушка выпрыгнула на ходу из автомобиля такси из-за поведения водителя.

Инцидент произошёл вечером 11 ноября в центре города. Как сообщает портал piter.tv, на углу набережной Фонтанки и Московского проспекта девушка выпала из такси. Она объяснила, что водитель вёл с ней разговоры о реинкарнации, а позже повёз по неправильному маршруту.

Девушка делала замечания таксисту из-за его странного поведения, но он не реагировал, и тогда ей пришлось выпрыгнуть из движущегося автомобиля.

Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Таксиста разыскивают правоохранители.