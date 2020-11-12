В США женщина убила дочерей после просмотра фильма о торговле органами

Американка убила своих дочерей после просмотра фильма о торговле органами. В полиции она отрицал, что у неё были дети.

Полиция Лас-Вегаса задержала Аманду Шарп-Джефферсон, которая посмотрела фильм о торговле органами и убила двух своих дочерей. Об убийстве детей сообщил супруг женщины, который вернувшись с работы, обнаружил тела девочек. Женщина утопила детей в ванной, а после сложила их друг на друга в детской кроватке.

Как сообщает life.ru, во время допроса женщина уходила от вопросов полицейских, однако постоянно пыталась выяснить, сколько стоят детские органы. На следующем допросе Аманда заявила, что детей у неё вовсе нет, а все улики ей подбросили.