Американка убила своих дочерей после просмотра фильма о торговле органами. В полиции она отрицал, что у неё были дети.
Полиция Лас-Вегаса задержала Аманду Шарп-Джефферсон, которая посмотрела фильм о торговле органами и убила двух своих дочерей. Об убийстве детей сообщил супруг женщины, который вернувшись с работы, обнаружил тела девочек. Женщина утопила детей в ванной, а после сложила их друг на друга в детской кроватке.
Как сообщает life.ru, во время допроса женщина уходила от вопросов полицейских, однако постоянно пыталась выяснить, сколько стоят детские органы. На следующем допросе Аманда заявила, что детей у неё вовсе нет, а все улики ей подбросили.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.