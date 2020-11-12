В Татарстане 13-летнего подростка подозревают в убийстве матери

В Татарстане 13-летнего подростка подозревают в том, что он убил свою мать, нанеся ей ножевые ранения.

Тело погибшей 36-летней женщины с множественными колото-резанными ранами шеи обнаружили в квартире в Альметьевске. По предварительным данным, 13-летний сын потерпевшей несколько дней назад убил свою мать на почве личных неприязненных отношений.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что дело взято на особый контроль прокуратуры.