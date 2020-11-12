В одной из ИТК строгого режима в Новосибирской области, где содержатся рецидивисты, 11 ноября произошли массовые волнения.
Об этом сообщило региональное издание Тайга. инфо со ссылкой на собственные источники, уточнив, что администрация колонии бунт на своей территории отрицала.
"Заключенные вырубили свет. Не пустили смену сотрудников", — цитирует портал, якобы, присланное сообщение одного из "сидельцев".
Позже эту информацию агентству НГС подтвердил адвокат одного из заключённых, добавив, что один из зеков убит.
Анастасия Кулешова, старпом руководителя новосибирского СУ СК РФ, рассказала, что бунта в колонии не было, а тело одного из осуждённых с признаками насильственной смерти, действительно, обнаружено. Сейчас на месте работают следователи.
"По факту размещения в СМИ информации о смерти осужденного, отбывающего наказание в ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области, сообщаем, что на почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью. Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка", — сообщили в пресс-службе Следкома (цитата ТАСС).
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.