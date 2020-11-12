СК проверяет сообщение о бунте в ИТК, где убили заключённого

В одной из ИТК строгого режима в Новосибирской области, где содержатся рецидивисты, 11 ноября произошли массовые волнения.

Об этом сообщило региональное издание Тайга. инфо со ссылкой на собственные источники, уточнив, что администрация колонии бунт на своей территории отрицала.

"Заключенные вырубили свет. Не пустили смену сотрудников", — цитирует портал, якобы, присланное сообщение одного из "сидельцев".

Позже эту информацию агентству НГС подтвердил адвокат одного из заключённых, добавив, что один из зеков убит.

Анастасия Кулешова, старпом руководителя новосибирского СУ СК РФ, рассказала, что бунта в колонии не было, а тело одного из осуждённых с признаками насильственной смерти, действительно, обнаружено. Сейчас на месте работают следователи.