В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве восьми младенцев

В Великобритании медсестру Люси Летби обвиняют в массовом убийстве новорождённых детей.

Инцидент произошёл в графстве Чешир. Женщина трудилась в больнице Countess Of Chester. По версии следствия, с марта 2015 года по по июль 2016 года в неонатологическом отделении больницы скончались 17 новорождённых и произошло ещё 16 "несмертельных" несчастных случаев. У малышей находили нехарактерные травмы.

Дело о смертях младенцев было заведено в 2017 году. Впоследствии Летби дважды арестовывали, но отпускали под залог до выяснения обстоятельств.

Как сообщает rtvi. com, врачи медучреждения заметили, что с тех пор, как медсестра стала работать в их больнице, количество смертей младенцев резко возросло.