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В Новосибирске у полковника полиции украли 130 миллионов рублей

В Новосибирске у полковника полиции в отставке Вячеслава Певнева похитили 130 миллионов рублей из банковской ячейки.

Потерпевший долгое время работал в структурах МВД: пять лет назад он стал начальником новосибирской полиции, а через полгода оставил службу по собственному желанию.

Как сообщает lenta.ru, с заявлением о пропаже денег из крупного банка также обратился адвокат Юрий Гольдберг, который заявил, что у него были похищены все средства, накопленные за 20 лет.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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