Под Иркутском пьяный мужчина угнал автокран и врезался в поезд

В Иркутской области пьяный ранее судимый мужчина угнал автокран и врезался на нём в поезд.

Инцидент произошёл в Усть-Куте. Пьяный житель города Черемхова угнал автокран с одной из производственных баз. После этого он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, в составе которого было 86 цистерн.

Как сообщает РИА "Новости", в результате ДТП были повреждены шесть цистерн и 240 метров железнодорожного полотна, что привело к задержке железнодорожного сообщения. Ущерб от действия угонщика составил более 4,5 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.