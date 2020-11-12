В Ленобласти в торговом центре зарубили топором женщину

В одном из торговых центров Ленобласти мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в жену, а после зарубил её топором.

Трагедия произошла 11 ноября в торговом центре Всеволожска. По версии следствия, мужчина несколько раз выстрелил в лицо супруги из травматического оружия, после чего нанёс ей несколько ударов.

Как сообщает РИА "Новости", оперативникам удалось задержать уроженца Белоруссии 1968 года рождения по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По некоторым данным, после выстрелов из травматического оружия, нападавший зарубил жертву топором.