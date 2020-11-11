В Краснокаменске неизвестные выстрелили в девятилетнюю девочку из пневматической винтовки.
Инцидент произошёл 10 ноября. В период с 16:00 до 19:00 часов неизвестные выстрелили в ребёнка из пневматической винтовки. Девочка была госпитализирована с ранением лопаточной области.
Как сообщает ТАСС, следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы и иные доказательства, которые могут иметь значение в расследовании инцидента.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников. Руководитель регионального управления Следственного комитета Юрий Русанов взял дело на особый контроль.
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