В Миассе неизвестные в медицинских масках грабят офисы микрозаймов

В Миассе преступники в медицинских масках совершили два ограбления микрофинансовых организаций.

Первое преступление было совершено ещё 1 октября. Мужчина в красной кепке, очках и медицинской маске вошёл в офис под видом клиента. Позже он, угрожая сотруднице организации ножом, похитил 30 тысяч рублей. Заметив камеру наблюдения, нападавший закрыл её.

Как сообщает портал miasskiy.ru, аналогичный случай произошёл на прошедшей неделе, только в этот раз налётчиков было уже несколько. Оперативно-розыскные мероприятия на данный момент результатов не принесли.